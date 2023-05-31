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Изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ ратифицировал Мажилис

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
31 Мая 2023, 11:39
Изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ ратифицировал Мажилис Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол подписан 16 сентября 2021 года в г. Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности. Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира», - сказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

Согласно Протоколу координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

«Следует отметить, что участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. Протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН. Ратификация Протокола отвечает интересам Республики Казахстан, так как будет способствовать обеспечению эффективного участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, а также укреплению сотрудничества в рамках Организации», - добавил замминистра.


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