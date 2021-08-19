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Изменения в систему оплаты труда директоров школ внесет Минобразования РК

19 Августа 2021 12:39
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Изменения в систему оплаты труда директоров школ внесет Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки планирует внести изменения в систему оплаты труда директоров школ. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть много случаев, когда заработные платы директоров школ ниже, чем у учителей. Конечно, это создает разные вопросы. Поэтому здесь Министерство образования и науки планирует внести изменения в систему оплаты труда директоров школ, в том числе дифференциацию оплаты труда по разным видам организаций. Я имею ввиду, когда мы одинаковую заработную плату платим директору, у которого 40 детей, и ту же заработную плату платим директору, у которого 1200-2000 детей, понятно, что здесь нагрузка и степень ответственности разная. Мы об этом уже говорили», - пояснил министр.

По словам Асхата Аймагамбетова, Министерство готовит соответствующее решение.

Ранее, на августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как с сентября текущего года меняется система приема на работу педагогов и как вводится новая система назначения директоров организаций образования.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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