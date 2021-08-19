Изменения в систему оплаты труда директоров школ внесет Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки планирует внести изменения в систему оплаты труда директоров школ. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть много случаев, когда заработные платы директоров школ ниже, чем у учителей. Конечно, это создает разные вопросы. Поэтому здесь Министерство образования и науки планирует внести изменения в систему оплаты труда директоров школ, в том числе дифференциацию оплаты труда по разным видам организаций. Я имею ввиду, когда мы одинаковую заработную плату платим директору, у которого 40 детей, и ту же заработную плату платим директору, у которого 1200-2000 детей, понятно, что здесь нагрузка и степень ответственности разная. Мы об этом уже говорили», - пояснил министр.

По словам Асхата Аймагамбетова, Министерство готовит соответствующее решение.

Ранее, на августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как с сентября текущего года меняется система приема на работу педагогов и как вводится новая система назначения директоров организаций образования.