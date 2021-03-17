Изменения в системе госпланирования пояснил Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал об изменениях в системе государственного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что 1 сентября 2020 года в Послании народу Казахстана Глава государства дал поручение по пересмотру системы государственного планирования. Главным принципом управления является принцип человекоцентричности. Рассмотрев основные корневые системы государственного управления, такие как государственное планирование, бюджетное планирование, государственная служба, государственные услуги, цифровизация, мы прежде всего, ориентировали государственные органы предложить такие подходы, которые повышали бы ответственность госорганов за реализацию тех или иных задач, способствовали эффективности реализации поручений. Мы пришли к выводу, что необходима трансформация корневых систем государственного управления, и проводить их нужно последовательно. В этой связи были приняты изменения», - пояснил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций Кайрат Келимбетов.

По словам главы Агентства, система государственного планирования в новой форме представляет определенные направления и назвал особенности новой системы государственного планирования.

«Прежде всего, создаются необходимые условия для проведения институциональных реформ. Общенациональные приоритеты закрепляют ключевые направления, видения развития нашей страны. Это 10 приоритетов, которые четко обозначают наши цели и задачи. В соответствии с приоритетами будут строиться уже и выделение бюджетных средств. Поэтому, бюджетные лимиты будут распределяться в рамках приоритетных задач государственных органов. Будет четко ясно, какие программы мы финансируем, какие программы приоритетные и какие программы уже будут в последствии финансироваться», - отметил Кайрат Келимбетов.

Он уточнил, что общенациональные приоритеты утверждает сам Глава государства.

«Перечень национальных проектов также будет в ближайшее время утвержден Главой государства. Реализация портфелей национальных проектов будет основываться на принципах проектного управления», - отметил Кайрат Келимбетов.