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    22:25, 07 Март 2022 | GMT +6

    Изменения в проведении встреч акимов с народом назревали давно – эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани Жаңғыру» Аян Сакошев прокомментировал Указ Президента о проведении встреч акимов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменения подходов в проведении ежегодных отчетных встреч акимов с населением назрели давно. Последние события показали, что нужны более системные меры в этом направлении. Как один из хороших примеров, можно предложить опыт «открытого акимата», который был реализован в Западно-Казахстанской области. На системной основе проводились приемы граждан первыми руководителями всех местных государственных органов без исключения, начиная с акима области и города, прокурора и заканчивая руководителями сферы образования, здравоохранения и ЖКХ», - поделился он мнением на своей странице в Facebook .

    Эксперт добавил, документ играет важную роль в дальнейшей модернизации концепции «слышащего государства» и информировании населения о проводимых в стране реформах, повышении прозрачности подотчетности местных исполнительных органов. Согласно Указу, акимы областей не менее одного раза в полугодие будут проводить выездные встречи в каждом районе и городе областного значения. Ежеквартально акимы городов республиканского значения, столицы будут встречаться с жителями каждого района, акимы районов – в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения.



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    Президент Казахстана Закон и право Мнения Акимат Общество
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