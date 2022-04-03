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    15:42, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Изменения в правила ношения военной формы вносит Минобороны РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны разработало изменения в правила ношения военной формы. Документ находится на публичном обсуждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством обороны разработаны изменения в правила ношения военной формы одежды и знаков различия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. Изменениями уточнены названия государственных органов и ведомств, порядок ношения военной формы и одежды, государственных и иных наград, а также знаков различия военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны.

    Принятие документа, как отметили в ведомстве, позволит привести в соответствие нормы права, детализирует отдельные положения указанных правил.

    С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов.

    Документ доступен к публичному обсуждению до 7 апреля 2022 года.


    Фото: gov.kz




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