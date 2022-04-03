Изменения в правила ношения военной формы вносит Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны разработало изменения в правила ношения военной формы. Документ находится на публичном обсуждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством обороны разработаны изменения в правила ношения военной формы одежды и знаков различия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. Изменениями уточнены названия государственных органов и ведомств, порядок ношения военной формы и одежды, государственных и иных наград, а также знаков различия военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны.

Принятие документа, как отметили в ведомстве, позволит привести в соответствие нормы права, детализирует отдельные положения указанных правил.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов.

Документ доступен к публичному обсуждению до 7 апреля 2022 года.





Фото: gov.kz







