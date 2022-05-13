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Изменения в Конституцию объяснила сенатор Булавкина жителям Усть-Каменогорска
13 Мая 2022 13:54

Изменения в Конституцию объяснила сенатор Булавкина жителям Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина в рамках своей рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область встретилась с преподавателями и студентами университета имени Аманжолова. Основной темой для обсуждения стало проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор проинформировала собравшихся об основных планируемых изменениях, связанных с демократизацией порядка формирования представительных органов, усилением их полномочий и укреплением механизмов защиты прав граждан.

«Изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления, позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана», - сказала депутат.


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