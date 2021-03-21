Изменения в КоАП планирует инициировать министр торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции планирует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мошенничество относится к уголовным правонарушениям против собственности, то есть мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В этой связи, жалобы потребителей о мошеннических действиях предпринимателей рассматриваются правоохранительными органами.

Так, согласно представленной информации Министерством внутренних дел Республики Казахстан, за 2020 год органами внутренних дел рассмотрено 596 жалоб по защите прав потребителей, из них большинство жалоб в сферах ЖКХ, розничной торговли, бытового обслуживания и транспортных услуг», - написал Бахыт Султанов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с этим, по его словам, на основании статьи 88 Налогового кодекса, постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика.

«Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в целях реализации администрирования интернет торговли выработаны предложения по учету и идентификации этой категории лиц (поддержаны Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан), в том числе предложения, по скринингу интернет-пространства в целях выявления физических лиц, осуществляющих деятельность в интернет-пространстве. Данная процедура автоматизирована (IBM i2 ИС «СУР»)», - отметил министр.

«Кроме того, министерством планируется инициировать вопрос по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение пункта 105-1 «Правил внутренней торговли», утвержденных 27 марта 2015 года № 264 по регулированию электронной торговли. Необходимо отметить, что активное развитие электронной торговли и цифровых технологий в период пандемии привело к необходимости усиления принимаемых мер министерством для обеспечения защиты прав потребителей в цифровой среде», - заключил глава Минторговли.















