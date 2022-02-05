Изменения в итоговом протоколе: казахстанские шорт-трекисты стали пятыми в смешанной эстафете в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по шорт-треку заняла пятое место в смешанной эстафете в Пекине-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Важно отметить, что изначально команда Казахстана расположилась на шестом месте. Однако, в финале А команда Канады нарушила правила соревнований и получила дисквалификацию, что повлияло на итоговое расположение команд.

Таким образом, наша сборная поднялась на строчку вверх в итоговом протоколе и заняла пятое место.