17 Августа 2022 12:25

Изменения в бюджет внес акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд изменений вносится в бюджет столицы. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваше рассмотрение представлены изменения в бюджет города Нур-Султана на 2022-2024 годы. Исходя из соответствующего анализа, предлагается увеличить план по собственным доходам на 68 млрд тенге, то есть до 553 млрд тенге. В том числе предусмотрено увеличение налоговых поступлений до 54 млрд тенге, доходов, не относящихся к налоговым поступлениям – до 5,1 млрд тенге, а также поступлений от продажи основного капитала до 9,6 млрд тенге», - сказал Кайсар Манкараев на заседании маслихата.

По его словам, в рамках приоритетности исполнения социальных обязательств государства в особом порядке рассматривался вопрос финансирования социальной сферы.

«На социальную сферу направлено 21,4 млрд тенге. Средства направлены на повышение заработной платы работников предприятий и организаций бюджетной сферы, поддержку пожилых людей, оказание услуг по перевозке «Инватакси». Кроме того, запланированы средства для стимулирования развития предпринимательства среди социально уязвимых слоев населения путем предоставления грантов, стабилизации цен по социально значимым товарам», - отметил глава управления.

В сфере здравоохранения предусмотрен закуп ангиографов, лекарственных средств, капитальный ремонт медицинских объектов.

Кроме того, в сфере образования предусмотрены средства в фонд заработной платы педагогов, на приобретение учебников.

«Значительная часть средств будет направлена на укрепление инфраструктуры, содержание и развитие дорожно-транспортной сети. Также средства будут направлены на завершение строительства улиц города и субсидирование пассажирских перевозок. С учетом внесенных изменений общий объем уточненного бюджета города Нур-Султана на 2022 год составит 885 млрд 234 млн тенге. Из них поступления по собственным доходам составляют 552 млрд 862 млн тенге, поступления трансфертов из республиканского бюджета – 236 млрд 927 млн тенге», - сказал Кайсар Манкараев.