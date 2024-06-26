Изменения по прожиточному минимуму рассматривают в РК

В Казахстане рассматриваются изменения величины прожиточного минимума, применяемого в качестве основного стандарта. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Рассматриваются также изменения касательно высказанной вами критики по прожиточному минимуму, применяемого в качестве основного стандарта. То есть, как предусмотрено в Социальном кодексе, сейчас прорабатываются механизмы привязки его в следующем году к медианному доходу, - сказала Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер добавила, что в международной практике это рассматривается в качестве основного показателя уровня дохода граждан при назначении адресной социальной помощи.