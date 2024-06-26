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    12:08, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Изменения по прожиточному минимуму рассматривают в РК

    деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Казахстане рассматриваются изменения величины прожиточного минимума, применяемого в качестве основного стандарта. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Рассматриваются также изменения касательно высказанной вами критики по прожиточному минимуму, применяемого в качестве основного стандарта. То есть, как предусмотрено в Социальном кодексе, сейчас прорабатываются механизмы привязки его в следующем году к медианному доходу, - сказала Тамара Дуйсенова. 

    Вице-премьер добавила, что в международной практике это рассматривается в качестве основного показателя уровня дохода граждан при назначении адресной социальной помощи.

    - Мы планируем поэтапное внедрение данного механизма, - проинформировала Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство РК Общество Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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