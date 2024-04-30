Изменения планируют ввести в систему выплаты компенсаций жертвам политических репрессий

Министерство труда и социальной защиты РК подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в госкорпорацию «Правительство для граждан» в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинника они возвращаются заявителю. При подаче заявителем полного пакета документов заявителю теперь выдается расписка о приеме соответствующих документов.

– После обращении заявителя за назначением денежной компенсации в отделение государственной корпорации специалист отделения госкорпорации осуществляет проверку на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты. При получении сведений из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение денежной компенсации, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления, – сказано в документе.

Специалист отделения госкорпорации, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, а также сведений, полученных из информационных систем государственных органов или организаций, обеспечивает качество сканирования и соответствие электронных копий документов оригиналам, представленным заявителем.

Заявления о назначении денежной компенсации регистрируются в электронных журналах регистрации заявлений граждан о назначении выплат в отделении государственной корпорации. Руководитель отделения государственной корпорации проверяет правильность расчета размера денежной компенсации, оформления проекта решения, удостоверяющего посредством ЭЦП специалиста отделения госкорпорации, после чего ЭМД передается в течение трех рабочих дней в филиалы государственной корпорации.

Филиал государственной корпорации в течение трех рабочих дней рассматривает поступивший ЭМД и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет их в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации.

После получения документов от филиала госкорпорации специалист отдела (управления) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации в течение четырех рабочих дней:

рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) поступившие из филиала Государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения;

возвращает в филиал государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения;

при выявлении ошибок, допущенных государственной корпорацией, для дооформления в срок – пять рабочих дней;

при необходимости, для проверки достоверности представленного документа или истребования дополнительного документа – для дооформления в срок – 30 календарных дней.

Согласно проекту, в течение четырех рабочих дней со дня поступления документов и проектов решений от филиала госкорпорации в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации:

специалист удостоверяет проект решения о назначении денежной компенсации либо отказе в ее назначении посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю управления (отдела);

руководитель управления (отдела) рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) ЭМД с электронным проектом решения и в случае выявления ошибок возвращает в отделение госкорпорации ЭМД с электронным проектом решения для дооформления.

При полном соответствии ЭМД с правилами руководитель управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации удостоверяет проект решения о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю уполномоченного органа по назначению денежной компенсации.

– При удостоверении ЭЦП уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации автоматически направляется в отделение государственной корпорации.

Вместе с тем предусматривается, что заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению об отказе в назначении компенсации по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

При принятии решения об отказе в назначении денежной компенсации ЭМД с указанием причины отказа в назначении денежной компенсации возвращается в отделение государственной корпорации, – уточняется в законопроекте.

Уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации отправляется в автоматическом режиме посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя.

При устранении причин отказа в назначении денежной компенсации заявитель может снова обратиться за назначением денежной компенсации.

– Предусматривается, что на основании решений уполномоченного органа по назначению денежной компенсации государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм денежной компенсации в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 27 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в уполномоченный государственный орган.

Уполномоченный государственный орган согласно потребности бюджетных средств на выплату осуществляет перечисление бюджетных средств в государственную корпорацию в пределах сумм, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по платежам на отчетный период.

При этом оплата банковских услуг, связанных с выплатой денежной компенсации, осуществляется за счет бюджетных средств, – сказано в документе.

Правила также дополнены главой, которая устанавливает порядок обжалования принятого решения.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 мая.