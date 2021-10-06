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    11:02, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Изменения климата ощущаем все мы – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев и руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил об экологических угрозах мирового масштаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все большее значение для человечества приобретает экологическая повестка. Глобальное потепление и изменение климата – это уже не теоретический вопрос, а реальность, которую мы все ощущаем. Сегодня концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне за последние два миллиона лет и выбросы продолжают расти. Начиная с 1990 года, мировой объем выбросов углекислого газа увеличился почти на 50%», - сказал Маулен Ашимбаев на заседании Съезда.

    По его словам, прошедшее десятилетие было самым теплым в истории.

    «При этом прирост температуры на 1 градус ведет к сокращению урожая зерновых примерно на 5% и более процентов. Рост температуры приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Ученые считают, что мы вплотную приблизились к точке невозврата, после которой разрушительные природные явления только участятся и будут иметь самые драматические последствия», - отметил спикер Сената.

    «В этих условиях важно объединять усилия всем заинтересованным сторонам, прежде всего ответственным политикам, представителям гражданского сектора и духовным и религиозным лидерам. Важно вместе противостоять глобальным вызовам и угрозам, вместе строить мир, свободный от войн, гонки вооружений, экстремизма, нетерпимости и расизма; вместе заботиться о нашей планете», - заключил М. Ашимбаев.


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