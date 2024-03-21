Изменением тарифов на коммунальные услуги обеспокоены машиностроители СКО

Машиностроительные предприятия Северо-Казахстанской области подняли проблемные темы на встрече с заместителем акима Рустемом Курмановым, которая прошла в региональной палате предпринимателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы организации, представители отрасли обеспокоены ростом тарифов на коммунальные услуги. По их словам, это повлечет за собой удорожание продукции, стоимость которой уже зафиксирована на тендерах в декабре прошлого года и не может быть изменена.

— Получается, что мы уже не входим в утвержденные цены, а это значит, предприятия будут иметь вместо прибыли убытки. На плаву смогут остаться лишь сильнейшие, но малый и средний бизнес приносят в бюджет страны львиную долю налогов, — отметила исполнительный директор ТОО «ЗМО» Елена Балярихина.

Р. Курманов заявил, что рост тарифов неизбежен, к тому же в Северо-Казахстанской области они ниже, чем в соседних регионах, и местной властью всегда принимаются меры по сдерживанию тарифа для малого и среднего бизнеса.

Говорили машиностроители и о необходимости разработки региональной программыпо привлечению местных предприятий и заводов к изготовлению запасных частей иоборудования для предприятий АО «Севказэнерго».

— В прошлом году планировалась разработка программы от Минэнерго по привлечению казахстанских предприятий и заводов для изготовления запасных частей и оборудования для тепло-, энергоснабжающих компаний. Союзом машиностроителей ведется работа по выделению денежных средств и начала работы программы. Например, с 2013 года на ТОО «ЗМО» поступали заказы от АО «Севказэнерго» от ремонтной службы, приезжал инженер с чертежами или деталями для прорисовки, отрабатывали сконструкторско-технологическим отделом, заключали договор и всегда изготавливали не только по потребности, но и в запас, — добавила Е. Балярихина.

Рустем Курманов пообещал организовать встречу местных производителей спредставителями компании.