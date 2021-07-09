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Изменение структуры Антикоррупционной службы РК прокомментировал глава ведомства

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 12:39
Изменение структуры Антикоррупционной службы РК прокомментировал глава ведомства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о новой структуре ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Агентства подчеркнул, что борьба со взяточничеством – одно из стратегических направлений государства. Для последовательной реализации этой работы Агентство обладает тремя основными компетенциями – это превенция, дознание и расследование.

По его мнению, именно тесная взаимосвязь этих трех функций формирует культуру разумности в обществе.

«Указом Президента изменилась структура Агентства: вместо семи департаментов создано три соответствующие службы. Это обеспечит эффективное и качественное выполнение стратегических целей Агентства», – сказал Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что по согласованию с Администрацией Президента руководителями указанных служб назначены Марат Тюлеубаев, Асхат Жумагали и Даурен Ергарин.

«Все трое – кадры Агентства. Кроме того, заместителем председателя Агентства назначен Кожабаев Максат Аманкулович из кадрового резерва Президента», – заключил Марат Ахметжанов.


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