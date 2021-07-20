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Изменение олимпийского девиза перед играми в Токио объяснили в МОК

20 Июля 2021 20:34
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Изменение олимпийского девиза перед играми в Токио объяснили в МОК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский девиз с более чем вековой историей был изменен ради того, чтобы отметить вклад в спортивный успех людей, которые окружают атлетов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Сессия МОК во вторник единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая тебя окружает, как в спорте, так и в обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач», — сказал Адамс.

«Идея обновления слогана должна показать, если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе», — добавил он.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» (лат. Citius, altius, fortius) был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону — соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.


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