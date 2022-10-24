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Изменение климата в Центральной Азии обсуждают в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
24 Октября 2022, 20:17
Изменение климата в Центральной Азии обсуждают в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Четырехдневная региональная молодежная конференция по изменению климата в Центральной Азии стартовала в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие более 50 участников из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, среди которых молодежные активисты, региональные и международные эксперты, представители неправительственных, региональных и международных организаций.

В последнее годы отмечается глобальное изменение климата как в мире, так и в регионе Центральной Азии. Изменение климата не в благоприятную сторону влечет возрастание неопределенности относительно будущего населения. Дальнейшее повышение температуры в Центральной Азии может привести к радикальным и необратимым изменениям практически во всех сферах, затрагивая экономику, энергобезопасность, социальное развитие, сельское хозяйство.

Делегат из Казахстана Нурсулу Гапурова отметила важность проведения подобных мероприятий, на которых все участники имеют равные возможности делиться своими знаниями и передовым опытом о многочисленных рисках, вызванных изменением климата.

«Тема изменения климата очень важная, поскольку я понимаю, насколько сильно это отразится на всех нас. До превышения средней температуры более чем на 1,5 градусов осталось еще несколько лет, но уже на данный момент в центральноазиатском регионе ощутимы последствия изменения климата в виде засухи, аномальной жары. В результате жаркой погоды в Узбекистане этим летом более 130 тыс. человек обратились в медицинские организации, из них более 4 тыс. были госпитализированы. Проблема засухи как последствие повышения температуры тоже требует внимания. В результате природной катаклизмы на западе Казахстана в прошлом году отмечен массовый падеж скота из-за голода. Нынешняя засуха создает риск для урожайности, а в будущем предпосылки возникновения голода среди населения региона. Во избежание необратимых последствий, для сдерживания температуры необходимо принимать меры уже сейчас», - подчеркнула Н. Гапурова.

Практическим итогом конференции станет создание региональной молодежной сети для снижения климатических рисков в разработке молодежного коммюнике Центральной Азии по изменению климата.

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Центральная Азия   Кыргызстан   Молодежь  
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