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Изменение климата делает Землю «непригодной для жизни», предупреждает глава ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 10:00
Изменение климата делает Землю «непригодной для жизни», предупреждает глава ООН Фото: news.un.org

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 23 марта – Всемирный метеорологический день. В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Анитониу Гутериш предупредил, что в результате изменения климата экстремальные метеорологические, климатические и гидрологические явления становятся все более частыми и интенсивными во многих частях мира и все это может обернуться тем, что наша планета станет «непригодной для жизни». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Глава ООН подчеркнул, что метеорологические тенденции свидетельствуют о том, что борьбу с изменением климата откладывать никак нельзя.

Приближение к пропасти

«Каждый год без надлежащих действий по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию приближает нас к пропасти, повышает системные риски и снижает нашу устойчивость к климатической катастрофе», – сказал Генеральный секретарь Анитониу Гутериш.

Он подчеркнул, что изменение климата ведет к учащению тепловых волн, засух, наводнений, и лесных пожаров, а также к нехватке продовольствия. Антону Гутерриш напомнил об угрозе исчезновения целых стран и городов, поскольку уровень моря повышается из-за таяния ледников и все более экстремальных погодных условий.

По словам Генерального секретаря ООН, все эти бедствия чреваты вымиранием многих видов фауны и флоры и исчезновением отдельных районов и даже стран.

Тема этого года – будущее погоды, климата и воды – напоминает об обязанностях перед будущими поколениями спасти планету и сохранить ее жизнеспособность.

Смягчение и адаптация

«Это означает, что необходимо ускорить действия по ограничению повышения температуры в пределах 1,5 градуса посредством мер смягчения и адаптации. Это означает, что необходимо радикально преобразовать энергетические и транспортные системы, снижать зависимость от ископаемого топлива и добиваться справедливого перехода к возобновляемым источникам энергии», – подчеркнул глава ООН.

Он призвал все страны использовать в борьбе с изменением климата финансовые и технические новшества, сокращать выбросы углерода, а также адаптироваться к будущему путем развития возобновляемых источников энергии, таких как вода и ветер, и повышать устойчивость к климатическим шокам.

Генеральный секретарь ООН сказал, что что необходимо делать все для смягчения последствий глобального потепления, снижения потерь и ущербов, особенно в странах, которые в наименьшей степени виновны в изменении климата и в наименьшей степени способны справляться с его последствиями. В этом контексте Антониу Гутерриш напомнил об обещании обеспечить все страны эффективными системами раннего предупреждения.


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