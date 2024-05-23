Изменены границы Мангистауской области

Правительство постановлением от 17 мая 2024 года изменило границы Мангистауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной 12 морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара, — сказано в документе.