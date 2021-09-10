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    11:44, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Изменена схема движения по некоторым автобусным маршрутам Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы изменена схема движения по некоторым автобусным маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с проводимыми дорожными работами временно изменены схемы маршрутов №27 ТОО «Адылет авто» и №118 ТОО «Алматыэлектротранс», - сообщили в транспортном холдинге Алматы.

    Теперь они при движении по улице Алатау (улица Нурлы) не будут поворачивать на улицу Сабденова, а будут ехать прямо до проспекта Райымбека. Далее маршрут №27 будет ехать по действующей схеме. А маршрут №118 с проспекта Райымбека будет сворачивать на улицу Жуалы, потом выезжать на улицу Жакибаева, далее по схеме. В обратную сторону без изменений.


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