Изменена схема движения по некоторым автобусным маршрутам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы изменена схема движения по некоторым автобусным маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проводимыми дорожными работами временно изменены схемы маршрутов №27 ТОО «Адылет авто» и №118 ТОО «Алматыэлектротранс», - сообщили в транспортном холдинге Алматы.

Теперь они при движении по улице Алатау (улица Нурлы) не будут поворачивать на улицу Сабденова, а будут ехать прямо до проспекта Райымбека. Далее маршрут №27 будет ехать по действующей схеме. А маршрут №118 с проспекта Райымбека будет сворачивать на улицу Жуалы, потом выезжать на улицу Жакибаева, далее по схеме. В обратную сторону без изменений.