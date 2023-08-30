Изменен техрегламент ЕАЭС по пищевым добавкам

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По итогам очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии в Москве внесены изменения в технический регламент «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



«Изменения разрабатывались Министерством здравоохранения Республики Казахстан с учетом изменений, вносимых в международное законодательство в этой сфере. Документ предусматривает актуализацию пяти разделов техрегламента и всех 29 приложений к нему», - рассказала И.Малкина.

В частности, изменениями предусмотрено:

- исключение из перечня разрешенных пищевых добавок 19 позиций, утративших свою актуальность, а также дополнение перечня 6 позициями;

- расширение перечня ферментных препаратов и перечня вкусоароматических веществ;

- корректировка области применения отдельных пищевых добавок и редакция наименований групп пищевой продукции, в том числе с учетом современной номенклатуры.

«Изменения вступят в силу по истечении 180 календарных дней после официального опубликования, - проинформировала официальный представитель ЕЭК. - Также разработан проект решения Коллегии о порядке введения в действие этих изменений, который предусматривает 18 месяцев на плавный переход к новым требованиям и 36 месяцев на переход в отношении требований к маркировке. Документ будет рассмотрен в установленном порядке».

Казахстанскую делегацию на заседании возглавлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.