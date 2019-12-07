Изменен состав совета директоров Казатомпрома и «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщает о том, что Джон Дудас, который с 2015 года являлся независимым членом, а с августа 2018 года - председателем совета директоров компании, покидает свой пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Господину Дудасу была предложена должность в совете директоров Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», мажоритарного акционера Казатомпрома. Он принял данное предложение и в связи с этим с 6 декабря 2019 года покидает совет директоров Казатомпрома.

«Являясь лидером атомной отрасли, Казатомпром пережил сложные рыночные условия, сохраняя приверженность созданию устойчивой стоимости, при этом первоочередными приоритетами оставались здоровье и безопасность работников, охрана окружающей среды, а также прозрачное корпоративное управление – все важнейшие компоненты для любой международной компании, являющейся участником глобального рынка капитала», - сказал Джон Дудас.

Совет директоров единогласно принял решение избрать Нила Лонгфеллоу временным председателем совета, до избрания акционерами председателя совета компании на следующем годовом общем собрании Казатомпрома.

В настоящее время ведется международный процесс определения дополнительных независимых, неисполнительных членов совета. Совет директоров предложит дополнительных членов из отобранных кандидатов на годовом общем собрании акционеров компании в мае 2020 года.

Лонгфеллоу, гражданин Соединенного Королевства, вступил в совет общества в качестве независимого члена в 2017 году. Он дипломированный инженер и член Ядерного института, его опыт включает различные позиции на заводе по переработке в Селлафилде, принадлежащем British Nuclear Fuels Limited, Springfields Fuels Limited компании Westinghouse Electric, а также в Costain PLC, которые он занимал в прошлом в ядерной и нефтегазовой отраслях.