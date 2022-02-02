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Изменен состав правления QazaqGaz

2 Февраля 2022 15:43
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Изменен состав правления QazaqGaz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из состава правления нацкомпании QazaqGaz (АО «КазТрансГаз») исключен Валентин Хван, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением Совета директоров от 31 января 2022 года из состава правления компании исключен Хван В.Б. – член правления», - сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

С учетом внесенного изменения правление компании состоит из шести человек: Ибуллы Серді, Рустама Сулейманова, Тайыра Жанұзақ, Бекзата Абайылданова, Азамата Майтиева, Руслана Абдуллина.

Напомним, в конце ноября прошлого года «КазТрансГаз» получила статус национальной компании, в декабре – была переименована в QazaqGaz.

В середине января пост главы QazaqGaz покинул Кайрат Шарипбаев. Исполняющим обязанности председателя правления компании был назначен Ибулла Серді.

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#ФНБ «Самрук Казына»   #Экономика  
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Автор:

Анеля Касымова

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