Изменен состав правления QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из состава правления нацкомпании QazaqGaz (АО «КазТрансГаз») исключен Валентин Хван, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Решением Совета директоров от 31 января 2022 года из состава правления компании исключен Хван В.Б. – член правления», - сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
С учетом внесенного изменения правление компании состоит из шести человек: Ибуллы Серді, Рустама Сулейманова, Тайыра Жанұзақ, Бекзата Абайылданова, Азамата Майтиева, Руслана Абдуллина.
Напомним, в конце ноября прошлого года «КазТрансГаз» получила статус национальной компании, в декабре – была переименована в QazaqGaz.
В середине января пост главы QazaqGaz покинул Кайрат Шарипбаев. Исполняющим обязанности председателя правления компании был назначен Ибулла Серді.
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