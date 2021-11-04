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Изменен штаммовый состав вакцины QazVac
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая лаборатории профилактики инфекционных болезней Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Нурика Асанжанова сообщила, что на сегодня в штаммовый состав отечественной вакцины QazVac внесли изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вакцина QazVac также как и другие вакцины обладает иммуногенной активностью против всех появившихся новых вариантов коронавируса. Единственное эффективность гетерологичного вируса чуть ниже. При этом эффективность есть в любом случае», - сказала Нурика Асанжанова в ходе программы «Большая неделя» на телеканале «Хабар».
На сегодня, как отметила ученая, изменен штаммовый состав вакцины QazVac.
«По поводу внедрения новых штаммов коронавируса в вакцину для усиления его эффективности мы внесли изменения в штаммовый состав. Сейчас она находится на контроле стабильности, по безопасности и иммуногенности. Исследования на животных мы сделали. Сейчас проводятся переговоры с регуляторными органами по тому, чтобы они дали разрешение нам для выпуска измененного состава вакцины», - отметила заведующая лаборатории профилактики инфекционных болезней института.
Ранее заведующая лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика Асанжанова назвала три основных преимущества казахстанской вакцины QazVac против коронавируса.
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