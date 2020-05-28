Изменен порядок поступления на правоохранительную службу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь желающие поступить на службу в органы прокуратуры, антикоррупционной службы и службы экономических расследований должны пройти обязательную первоначальную профессиональную подготовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Как сообщается на сайте Академии, нововведения затрагивают лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава.

Указом Президента Республики Казахстан от 13 мая 2020 года функции по проведению указанной профподготовки возложены на Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

Срок обучения на службу в органы прокуратуры составит 1 год, антикоррупционную службу и службу экономических расследований – 6 месяцев.

Будут приниматься кандидаты в возрасте не старше тридцати пяти лет, имеющие высшее юридическое образование.

Все поступившие будут обеспечены стипендией, питанием и проживанием за счет государства.

Для поступления необходимо предварительно пройти тестирование в Агентстве по делам государственной службы (для поступления на правоохранительную службу), медицинское и психофизиологическое освидетельствование в военно-врачебных комиссиях и полиграфологическое исследование, а также отбор в Академии.

Подробная информация о порядке и сроках поступления на первоначальную профессиональную подготовку, отбора в Академию будет опубликована дополнительно на ведомственных сайтах правоохранительных органов и Академии.