Изменен график работы органов государственных доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальное органы государственных доходов переведены на особый регламент работы, 70% работников переведены на дистанционный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Время работы органов государственных доходов во всех регионах сокращено с 9:00 до 17:30, обеденный перерыв - с 13:00 до 13:30 часов.

Обслуживание налогоплательщиков в явочном порядке не осуществляется.

Оказание услуг осуществляется только в электронном виде, а также через электронную почту (только по услугам, которые не доступны в электронном виде).

«В случае, если Вам необходимо срочно получить какую-либо информацию просим обращаться на телефоны контакт-центров, которые созданы и функционируют в каждом регионе», - отметили в КГД.

Список контактных телефонов и электронных адресов органов государственных доходов размещены на официальном портале Комитета по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-telefonov-dlya-konsultacii-na-period-chp-1.

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Кроме того, можно обратиться в контакт-центр КГД МФ РК:

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WhatsApp +7 776 136 41 32

WhatsApp +7 705 559 12 33

WhatsApp +7 705 559 12 39

WhatsApp +7 707 860 92 08

WhatsApp +7 701 789 87 38

WhatsApp +7 701 575 84 44

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