Изменен график работы мобильного пункта по забору анализов на коронавирус в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильный скрининг-центр будет работать с 10:00 до 16:00 без выходных до конца эпидемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Открывшийся на прошлой неделе мобильный пункт по забору анализов на Covid 19 пользуется у жителей города спросом, сообщил директор городской многопрофильной больницы №2 Иван Ли.

«В пятницу более 200 заборов сделали, в субботу тоже более 200. Хотя мы рассчитаны в день делать порядка 150 анализов», – говорит Иван Ли.

Учитывая это, было решено установить рабочее время с 10:00 до 16:00 с часовым перерывом.

По его словам, мобильный пункт уже доказал свою эффективность: в субботу был взят 151 анализ, из них 14 оказался положительным на КВИ.

Как сообщалось, с 5 июня в Нур-Султане действует мобильный скрининг по диагностике коронавирусной инфекции. Лаборатория запущена на базе городской многопрофильной больницы № 2. Мобильный скрининг-центр находится в районе ТРЦ «Меgа Silk Way», между больницей № 2 и ТРЦ «Меgа Silk Way».

Процедура занимает всего лишь 3-5 минут. Данный метод удобен тем, что все происходит в авто и нет никакой очереди. Стоимость теста – 10 тыс. тенге. Тестируемый заполняет анкету, в которой содержится личная информация, эпидемиологические факторы и симптомы. В кабине измеряется температура тела с помощью бесконтактного термометра. Результат будет известен в течение 6 часов, пациент его получит по электронной почте или на номер WhatsАpp в течение суток.