Изменен график работы фитнес-центров, бассейнов и саун в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 13 июля 2021 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» вносятся следующие изменения и дополнения:

Разрешается деятельность:

- фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК, с режимом работы в будние дни до 20 часов с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

- саун при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в бвудние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

- СПА центров из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале не менее 4 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

- бассейнов в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м, зеркала воды на одного человека при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни.

Деятельность объектов, участвующих в проекте Ashyq должна соответствовать критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов согласно приложения к постановлению.

Постановление вступает в силу с 14 июля текущего года.

Более подробно с документом и критерием ограничения деятельности социально-экономических объектов можно ознакомиться здесь.