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    22:53, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Изменен график работы фитнес-центров, бассейнов и саун в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 13 июля 2021 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» вносятся следующие изменения и дополнения:

    Разрешается деятельность:

    - фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК, с режимом работы в будние дни до 20 часов с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

    - саун при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в бвудние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

    - СПА центров из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале не менее 4 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни;

    - бассейнов в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м, зеркала воды на одного человека при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с режимом работы в будние дни до 20 часов, с приостановлением в субботние, воскресные и праздничные дни.

    Деятельность объектов, участвующих в проекте Ashyq должна соответствовать критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов согласно приложения к постановлению.

    Постановление вступает в силу с 14 июля текущего года.

    Более подробно с документом и критерием ограничения деятельности социально-экономических объектов можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акмолинская область
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