Изменен график работы банков и ЦОНов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане изменен график работы банков и ЦОНов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внесено изменение касательно критериев ограничения работы социально-экономических объектов.

Так, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта» в регионах, находящихся в «красной» зоне, работают с ограничением по времени с 9 часов до 18 часов. В регионах в «желтой» и «зеленой» зоне ограничения не указаны.

Напомним, сегодня главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому прибывающие из Индии подлежат 14 дневному карантину.