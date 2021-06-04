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    16:52, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Изменен график работы банков и ЦОНов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане изменен график работы банков и ЦОНов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внесено изменение касательно критериев ограничения работы социально-экономических объектов.

    Так, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта» в регионах, находящихся в «красной» зоне, работают с ограничением по времени с 9 часов до 18 часов. В регионах в «желтой» и «зеленой» зоне ограничения не указаны.

    Напомним, сегодня главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому прибывающие из Индии подлежат 14 дневному карантину.


    Теги:
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