Изменен график курсирования пассажирских поездов в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения распространения коронавируса временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК, а также письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в целях предотвращения распространения коронавируса «COVID-19» в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях:

1) с 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 «Алматы-Петропавловск» с ежедневного на через день и №31/32 «Павлодар - Алматы» по назначенным датам.

2) Временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

a) В Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где рассположены вокзалы 1, 2 и 3 класса;

b) В Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Екибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

c) В Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

d) В Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.

Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов № 68/67 «Нур-Султан Нурлы жол Оскемен-1» на один раз в неделю и № 351/352 «Алматы-2 - Оскемен-1»на через день до конца текущего года.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со ст.Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты выдачи результата не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, также запрещается допуск встречающим/провожающим лицам в здания железнодорожных вокзалов.

Организация деятельности объектов общественного питания в пассажирских поездах из Петропавловска будет обеспечена согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача на транспорте.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда и запрещенные стоянки, а также в случае отсутствия справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19, либо ее недействительности могут произвести возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат билетов производится в сроки предусмотренные Правилами перевозок пассажиров, не позднее 1 часа с момента отправления поезда, со станции указанной в билете. Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по справочному номеру «105».

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 27 октября 2020 года вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе.



