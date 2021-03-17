Изменен график движения поезда «Байтерек» сообщением «Нур-Султан Нурлы жол - Алматы-1»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением пассажиропотока на период праздничных дней c 19 марта возобновляется курсирование скорого пассажирского поезда №10/9 «Байтерек» сообщением «Нур-Султан Нурлы жол - Алматы-1» в ежедневном обращении (вместо через день). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ», а также при необходимости использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.

«Также в связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны», - добавили в пресс-службе.