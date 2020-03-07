Изменен график движения некоторых пассажирских поездов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщило о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов, передает МИА «Казинформ».

Так, с 1 апреля 2020г. назначается новый пассажирский поезд № 19/20 «Нур-Султан-Нурлы жол-Атырау» из вагонов «Тұлпар-Тальго» периодичностью через день отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по нечетным числам.

С 3 апреля 2020 г. увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением «Нур-Султан-Нурлы жол-Достык» до 2-х раз в неделю (вместо 1 раза) отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по пятницам и понедельникам.

Дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением «Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол» из вагонов «Тұлпар-Тальго» отправлением со ст. Алматы-2 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта 2020г., а со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 г.

С 1 апреля 2020 г. сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением «Алматы-2-Нукус» до ст. Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со ст. Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю).

Со 2 апреля 2020 г. отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению «Мангистау-Нукус-Мангистау» в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением «Мангистау-Актобе» (перевозчик ТОО «Otpan Logistic») и №648/647 сообщением «Мискен – Бейнеу» (формирование Узбекской ж/д).

С 1 апреля 2020г. отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением «Алматы-2-Алтынколь» и №91/92 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол-Кызылорда».

Временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением «Алматы-2-Петропавловск» на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020г., из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 г.