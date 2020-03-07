+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Изменен график движения некоторых пассажирских поездов в Казахстане

7 Марта 2020 21:19
Поделиться:
Изменен график движения некоторых пассажирских поездов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщило о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Повысится стоимость железнодорожных билетов по межобластным сообщениям
Железнодорожные льготные карты разработают для многодетных матерей Тайный покупатель исследовал коррупционные риски на акмолинском железнодорожном транспорте Более 300 сотрудников «Пассажирских перевозок» наказали за нарушения

Так, с 1 апреля 2020г. назначается новый пассажирский поезд № 19/20 «Нур-Султан-Нурлы жол-Атырау» из вагонов «Тұлпар-Тальго» периодичностью через день отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по нечетным числам.

С 3 апреля 2020 г. увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением «Нур-Султан-Нурлы жол-Достык» до 2-х раз в неделю (вместо 1 раза) отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по пятницам и понедельникам.

Дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением «Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол» из вагонов «Тұлпар-Тальго» отправлением со ст. Алматы-2 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта 2020г., а со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 г.

С 1 апреля 2020 г. сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением «Алматы-2-Нукус» до ст. Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со ст. Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю).

Со 2 апреля 2020 г. отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению «Мангистау-Нукус-Мангистау» в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением «Мангистау-Актобе» (перевозчик ТОО «Otpan Logistic») и №648/647 сообщением «Мискен – Бейнеу» (формирование Узбекской ж/д).

С 1 апреля 2020г. отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением «Алматы-2-Алтынколь» и №91/92 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол-Кызылорда».

Временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением «Алматы-2-Петропавловск» на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020г., из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 г.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: КТЖ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив