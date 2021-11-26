Изменен график движения некоторых пассажирских поездов - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗГИНФОРМ - График движения некоторых казахстанских пассажирских поездов изменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«В связи с вводом С 00.00 часов 12 декабря 2021 г. нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены следующие изменения по движению пассажирских поездов», - сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Продлеваются маршруты следования:

- №37/38 «Мангистау - Нур-Султан-Нурлы Жол» до ст. Семей - «Мангистау - Семей»;

- №45/46 (вместо №673/674) «Павлодар - Нур-Султан 1» до ст. Шымкент – «Павлодар - Шымкент»;

- №613/614 «Уральск – Актобе» до ст. Кульсары «Уральск – Кульсары».

Сокращается маршрут следования:

- №85/86 «Нур-Султан 1 – Сарыагаш» до ст. Шымкент – «Нур-Султан 1 – Шымкент».

В расписании маршрута поезда №86/85 «Нур-Султан-1-Шымкент» оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21ч. вместо 24ч.). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда №45/46 «Павлодар-Шымкент».

Меняется периодичность курсирования:

- №45/46 (вместо 673/674) «Павлодар - Шымкент» через день вместо ежедневного;

- №353/354 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Семей» через день вместо ежедневного;

- № 613/614 «Уральск – Кульсары» через день вместо трех раз в неделю;

- №51/52 «Алматы-2 - Уральск» ежедневно вместо через день;

Изменилось расписание:

- №77/78 «Мангистау-Алматы-2» время отправления со ст.Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени столицы);

Вводится новый маршрут:

- №111/112 «Алматы-2-Мангистау», курсированием через день, сформированный вагонами Тальго;

Обновлен подвижной состав:

1) №603/604 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Аркалык» вагонами Тальго;

2) №613/614 «Уральск-Кульсары» вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха;

Изменилась нумерация поездов:

- №373/374 на №73/74 «Алматы-2- Жезказган»;

- №321/322 на №88/87 «Алматы-2-Сарыагаш»;

- №339/340 на №139/140 «Павлодар – Пресногорьковская»;

- №673/674 на №45/46 «Павлодар – Шымкент»;

Отменяется курсирование:

1) №19/20 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Атырау»;

2) №71/72 «Алматы-2 – Туркестан»;

3) №95/96 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Уральск»;

4) №701/702 «Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы Жол».

Также сообщается, что ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться разовые поезда на определённые даты в одном направлении:

- №702 «Нур-Султан-Нурлы Жол -Алматы 2» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы Жол 11 декабря в 09-40, прибытием в Алматы-2 11 декабря в 23-45;

- №702 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Алматы 2» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 18-25, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 09-00;

- №85 «Сарыагаш-Нур-Султан-1» отправлением со ст.Сарыагаш 12 декабря в 16-47, прибытием в Нур-Султан-1 13 декабря в 22-35;

- №674 «Нур-Султан 1-Павлодар» отправлением со ст. Нур-Султан-1 12 декабря в 23-59, прибытием в Павлодар 13 декабря в 08-55;

- №37 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Мангистау» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 19-00, прибытием в Мангистау 14 декабря в 17-25;

- №87 (321) «Сарыагаш-Алматы-2» отправлением со ст. Сарыагаш 12 декабря в 18-38, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 13-54;

- №31 «Павлодар-Алматы-2» отправлением со ст. Павлодар 12 декабря в 19-35, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 21-16.

«Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105» и на сайте Bilet.railways.kz. Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - добавили в пресс-службе КТЖ.