Излучение от мобильных телефонов может убивать насекомых - немецкие ученые

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкие ученые утверждают, что излучение от мобильных телефонов могло способствовать резкому сокращению популяций насекомых, наблюдаемому в большей части Европы в последние годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Courthouse News Service.

Согласно результатам исследования Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), помимо пестицидов и утраты естественной среды обитания, повышенное воздействие электромагнитного излучения «вероятно, оказывает негативное влияние на мир насекомых».

Союз охраны природы и биоразнообразия Германии провел анализ 190 научных исследований совместно с двумя неправительственными организациями из Германии и Люксембурга. Из 83 исследований, считающихся актуальными с научной точки зрения, 72 показали, что излучение оказывает негативное влияние на пчел, ос и мух.

Последствия воздействия излучения на насекомых варьируются, начиная от снижения способности ориентироваться из-за действия магнитных полей и до повреждения генетического материала и личинок.

В исследовании говорится, что излучение мобильных телефонов и Wi-Fi, в частности, открывают кальциевые каналы в определенных клетках, что означает, что они поглощают больше ионов кальция. Это, как показало исследование, может вызывать цепную биохимическую реакцию у насекомых, которая в свою очередь нарушает циркадные ритмы и поражает иммунную систему.

«Исследование показывает, что мы должны быть внимательны ко всем факторам, которые вызывают резкое сокращение популяций насекомых», - заявил Йоханнес Энссле, глава NABU в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

«Эта тема неудобна для многих из нас, потому что она мешает нашим повседневным привычкам. Помимо этого, за технологиями мобильной связи стоят серьезные экономические интересы», - добавил он.

Журнал The Science Times отмечает, что согласно предыдущим отчетам, за последние 75 лет среднемировая популяция насекомых демонстрирует значительное сокращение, в основном это касается наземных насекомых, численность которых сократилась на 0,92%.

Стоит отметить, что исследование Союза охраны природы и биоразнообразия Германии, представленное в Штутгарте, еще не прошло экспертную оценку.