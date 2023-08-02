Излишние документы и несуществующие справки запрашивают в костанайских школах и детсадах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области озвучили результаты общественного мониторинга в школах и дошкольных организациях. Есть факты, когда объекты образования запрашивают излишние документы и даже несуществующие справки, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации депутата областного маслихата, председателя ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динары Утебаевой, по итогам общественного контроля установлено, что отдельными школами не соблюдается установленный законодательством порядок зачисления детей в детские сады.

«К примеру, представители ряда средних школ в ходе консультаций указали, что в перечень необходимых документов входит копия свидетельства о рождении ребенка. Также представители средних школ № 6, № 17 и № 18 указали в перечне документов копию удостоверения личности родителя. Кроме того, представители школы-лицея № 2 и средней школы № 16 не проконсультировали по данному вопросу, ссылаясь на размещенную информацию на официальной странице».

Аналогичные нарушения есть и при запросе информации для зачисления в детские сады города.

«К примеру, представители ясли-садов №2, № 15, № 40, № 51, №54, №69 в ходе консультаций указали, что в перечень необходимых документов входит фото ребенка. Кроме того, заведующий детского сада ясли-сада № 15 при консультации неверно указала номер справки 027/у (№ 037/у), а также попросила принести тетрадь и обложку для медика. Между тем, согласно пп.3) п.2 ст.5 Закона услугодатели обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о порядке оказания государственных услуг услугополучателям в доступной форме.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о предоставлении обратившимся лицам неполной и недостоверной консультации, несоблюдении требований правил», - добавила Динара Утебаева.

Между тем, в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области составили таких ТОП-нарушений. По словам руководителя управления государственных услуг Гульнары Шагировой, на сегодня количество нарушений при предоставлении госуслуг объектами образования снизилось в разы.

«К примеру, несколько лет назад при зачислении в организации образования от родителей детей истребовались справки с места работы, канцелярские товары в виде скорошивателей и файлов к ним. Сегодня подобные факты сведены на «нет». Более того, переход от «бюрократической» модели отношения государства к проактивной и сервисной способствовал минимальному сбору документов и времени ожидания при получении госуслуг. Однако результаты проведенных проверок иллюстрируют ряд недостатков»,- отмечает Шагирова.

В ведомстве озвучили три самых часто встречающихся нарушения.

«Повсеместно наблюдаются такие явления как «инерция знаний» или «наследие знаний». Другими словами, неизучение актуальных норм и применение устаревших знаний, полученных от предыдущих сотрудников. При зачислении в дошкольную организацию при обращении необходимо представить справку о состоянии здоровья ребенка. Однако с 14 услугополучателями заключены договоры оказания образовательных услуг без предоставлений справки о состоянии здоровья ребенка на момент обращения. Мы понимаем, что сотрудники школ и детских садов, оказывающих госуслуги, как правило, педагоги, не юристы, поэтому постоянно нуждаются в правовой поддержке и консультации. Чтоб не было подобных нарушений, предлагаем методистам отделов образования проводить обучение и тренинги актуальным нормам и правилам, тем самым создав культуру обновлений»,- отметила Г. Шагирова.

Второе популярные нарушение - отказ от консультации населения (по телефону) в пользу онлайн-ресурсов или перенаправление на сайты и стенды. В этом случае услугодатели обязаны незамедлительно предоставлять услугополучателям информацию о порядке оказания госуслуг с необходимыми разъяснениями при их обращении. Однако на деле идет перенаправление на другие источники информации.

Третье часто встречающееся нарушение - требование излишних документов и несуществующих справок. Согласно обращениям, граждане вынуждены собирать справки, которые не предусмотрены, либо которых не существует в природе.

«К примеру, одна из жительниц области для того, чтобы получить бесплатное питание, обращалась в несколько инстанций в поиске справки о брачной правоспособности. Тогда как согласно статье 232 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» порядок выдачи справок о брачной правоспособности справка о брачной правоспособности выдается гражданам для государственной регистрации заключения брака (супружества) за пределами РК»,- привела пример спикер.

Есть факты, когда детские сады запрашивали фотографии детей при зачислении. Это тоже считается нарушением.

«Перечисленные недостатки свидетельствует о необходимости изменения подходов при оказании населению услуг в сфере образования»,- подытожила Г. Шагирова.