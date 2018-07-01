Изготовитель юрт: Мы должны быть ближе к своим корням

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Супруги Даркенбай Санай и Акмарал Молдахметова из Костанайской области открыли свой бизнес и занимаются изготовлением юрт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Изготовлением юрт, которые пользуются популярностью по всему Казахстану, занимаются все члены семьи - от мала до велика. На вопрос, почему Даркенбай Санай с женой выбрали такой необычный бизнес, он отмечает: «Нужно уметь делать то, что делали наши предки...»



В регион Даркенбай переехал из Монголии на заре становления независимости Казахстана, здесь же он и обзавелся своей семьей. Когда речь зашла о том, чем заниматься, мужчина сразу подумал о юртах.



«Я считаю, что мы должны быть ближе к своим корням. Нужно, чтобы молодежь помнила традиции, обычаи. Юрты - это ведь не просто жилище, это наше культурное наследие. Радует, что в последнее время они стали востребованы. Сейчас их заказывают не только на праздники. Многие их ставят, например, в качестве беседок - это и красиво, и удобно. Опять же базы отдыха стали заказывать», - делится Даркенбай.





Идею поддержала и супруга Даркенбая - Акмарал Молдахметова. К открытию дела супруги подошли очень ответственно. Муж полностью отвечал за технологию, жена - за бизнес-процессы.

Акмарал прошла курсы «Бастау» и обучалась азам предпринимательства, а после - взяла микрокредит на льготных условиях в 2,5 млн тенге. Именно на эти средства супруги начали бизнес по изготовлению юрт.



Все работы, где требуются крепкие руки, берет на себя мужская половина. Все, что касается внутреннего убранства - женщины. Мать и жена Даркенбая сами шьют и украшают юрту национальными орнаментами. Заказы, как рассказывает Даркенбай, поступают стабильно, причём запросы у клиентов бывают разные, поэтому семья освоила технологию изготовления, как маленьких и уютных 6-канатных юрт, так и просторных 12-канатных.

«Если говорить с практической точки зрения, бизнес довольно специфичный. У юрт большая себестоимость, да и процесс изготовления занимает много времени. Поэтому, если раз в 2 месяца юрту продадим - это уже хорошо», - говорит Даркенбай.