Изделия из дерева и металла изготавливают осужденные в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Производство изделий из дерева и металла запустили в акмолинской колонии. Осужденные изготавливают корзины для белья, настольные игры и тепличные каркасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, трудозанятость осужденных - одно из основных направлений деятельности УИС. Для этого сотрудниками заинтересованных служб проводится ряд мероприятий, рабочих встреч, дни открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса, чтобы увеличить количество рабочих мест и открыть новые виды производств в учреждениях области.

«В результате совместной работы с РГП «Енбек - Кокшетау» в учреждении ЕЦ -166/25 ДУИС по Акмолинской области открыто новое производство по выполнению изделий из дерева и металла ИП «Сахиев», где трудоустроено на первых порах десять осужденных», - поделилась радостной новостью пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

«Надеюсь, что работа пойдет, рабочие неплохо справляются, думаю, что в дальнейшем сможем брать больше заказов и увеличить количество трудоустроенных осужденных», - отметил работодатель.

Осужденные изготавливают корзины для белья, настольные игры, тепличные каркасы и многое другое. Трудозанятость осужденных - это еще и трудовой стаж, который необходим при начислении пенсии. Из заработной платы осужденных, как отмечают в ведомстве, удерживаются денежные средства на погашение исковых заявлений, выплату алиментов и штрафов, назначенных по приговору суда.

«В летний период у нас пользуются спросом заказы на изготовление мангалов, каркасов для теплиц, ограждений, заборов, различных декоративных изделий. Стараемся все успеть. Заработная плата зависит от нашей выработки. Это хорошо, что есть заказы. Больше сделаем - больше получим. Будет возможность и иск погашать, и домой послать деньги», - поделился осужденный Жаслан.