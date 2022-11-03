Издательский сектор переживает стремительные преобразования – глава Международной ассоциации издателей

3 Ноября 2022, 18:57

3 Ноября 2022, 18:57

Издательский сектор переживает стремительные преобразования – глава Международной ассоциации издателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В день открытия 41-й международной книжной ярмарки в Шардже (ОАЭ) прошла VI конференция арабских издателей, посвященная стратегиям развития региональной издательской индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

VI конференция арабских издателей собрала на одной площадке ведущих местных и региональных издателей, деятелей культуры. В этом году конференция посвящена инновационным стратегиям развития региональной издательской индустрии. В ходе конференции были обсуждены постпандемические вызовы, развитие книжной ярмарки в эпоху цифровизации, влияние пандемии на авторские права в период пандемии, маркетинговые возможности постпандемии для арабского книжного рынка.

Первый день конференции начался с приветственной речи президента Международной ассоциации издателей шейхи Будур бинт Султан аль-Касими. Ее имя о многом говорит в издательском мире. Она оказывает положительное влияние на развитие издательского рынка, акцентируя внимание на защиту прав интеллектуальной собственности, авторских прав, вопросы инклюзии. В 2019 году Будур бинт Султан аль-Касими основала PublishHer –организацию, которая стремится увеличить число женщин на руководящих должностях в издательской индустрии. Будучи генеральным директором и основателем Kalimat Publishing Group, она доказывала значимую роль книг в продвижении культурного диалога и построении моста между разными культурами и странами.

В своем выступлении Будур аль-Касими поделилась своим видением развития издательской индустрии. По ее словам, следует тесно сотрудничать с глобальным издательским сектором, укреплять двустороннее региональное сотрудничество между издателями, продвигать политику инклюзии для достижения позитивных изменений.

«Глобальный издательский сектор в настоящее время переживает стремительные преобразования. Это требует от арабских издателей постоянного активного взаимодействия с региональными и международными издателями, учреждениями и организациями, чтобы оставаться важным партнером в международных обсуждениях реалий и будущего издательского сектора», - добавила Будур аль-Касими.

В конференции также приняли участие 35 издателей и спикеров, включая министра культуры и молодежи Нуру бинт Мохаммед аль-Кааби, президента Арабской ассоциации издателей Мохаммеда Рашада, президента Ассоциации издателей Эмиратов Али бин Хатем, генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абул Гейта.

Со своей стороны, министр культуры и по делам молодежи Нура бинт Мохаммед аль-Кааби подчеркнула важность проведения конференции арабских издателей в рамках международной книжной ярмарки в Шардже, так как книжная ярмарка превратилась в один из крупнейших международных культурных событий, которое оказывает положительное влияние на арабский издательский рынок.

«Это отражает рост издательского сектора ОАЭ и увеличение спроса на инвестиции в книжную индустрию. Это результат всех приложенных усилий, достигнутых ОАЭ за годы проведения выставки, учреждение литературных премий, внесение поправок в законодательство, защищающее права издателей и авторов, поддерживающее развитие издательской индустрии на местном и региональном уровнях», - добавила Нура аль-Кааби.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуг Гейт не смог присутствовать на встрече. Однако записал видеобращение к собравшимся в зале гостям. Он высоко оценил растущий сегмент читателей в арабском книжном рынке благодаря запуску успешных проектов в области чтения. Он призвал правительства арабских стран продолжать оказывать поддержку издательской индустрии, учитывая ее значимую важную социальную и культурную роль.

Президент Ассоциации арабских издателей Мохаммед Рашад высоко оценил поддержку, оказываемую эмиром Шарджи Султаном бин Мохаммед аль-Касими издательской индустрии. Он отметил, что эмир Шарджи поддержал участие Ассоциации арабских издателей в международных выставках во Франкфурте, Лондоне, Париже.

На встрече также присутствовала старший директор международного лицензирования контента EBSCO Мэри Бэрджерон. Компания EBSCO занимается поставкой исследовательских баз данных, вопросами управления подписки на электронные журналы и электронные пакеты, развития книжных коллекций. Компания является крупным поставщиком электронных книг для университетов, колледжей, больниц, корпораций, правительства и публичных библиотек по всему миру.

«Это очень важное событие для нас, потому что мы считаем, что арабский регион стремительно развивается. Это новый для нас рынок, где производится большой книжный контент, где имеется спрос как на американскую, так и на европейскую литературу. Мы надеемся, что сможем развивать здесь бизнес и представить арабский рынок», - добавила она.

Во второй день конференции спикеры обсудили последствия коронавируса на издательскую и образовательную индустрию, положение арабского языка, будущее арабских библиотек и то, как на это влияют арабские писатели и издатели.