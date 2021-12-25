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Издан третий сборник стихов «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары»

25 Декабря 2021 19:37
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Издан третий сборник стихов «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Читательская аудитория получила прекрасный подарок в юбилейный год великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В свет вышло третье издание однотомного сборника стихов «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары» в переводе известного казахского поэта Жакана Сыздыкова. Первое издание вышло в 1952 году, передает МИА «Казинформ».

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Творчество Габдуллы Тукая занимает достойное место не только в татарской культуре. Тукай оказал огромное влияние на весь тюркский поэтический мир.

У «великана поэзии Востока», так его называл Сабит Муканов, учились многие казахские поэты: Г. Галимджанов, С. Кашимов, Б. Утемелеуов, Б. Майлин, С. Сейфуллин, А. Мамаетов, И. Джансугуров и другие. Патриотизм и интернационализм лирики, широкая эрудиция в общественных вопросах своего времени, мастерство художественного слова – все эти качества вместе трудно было встретить у другого тюркского писателя, жившего во времена Тукая. Поэтому они учились у Тукая и многие из них до революции писали стихи, подражая Тукаю.

«Он является одним из тех классиков, слава которых не меркнет в веках. Я склоняю седую голову перед памятью великого человека, гениального поэта, незабвенного Тукая» (Сабит Муканов, «Слово о Тукае»).

Книга вышла по заказу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Казахстанский конгресс татар и башкир выражает благодарность лично министру МИОР Балаевой Аиде Галымовне за огромную работу по сохранению и укреплению межнационального согласия в Казахстане.

Книгу «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары» можно будет найти во всех государственных библиотеках Республики Казахстан.





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#Культура   #Видео   #Тюркский мир   #МИОР  
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