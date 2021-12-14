Издан сборник сказок народа Казахстана для детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития издан сборник сказок народа Казахстана для детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как литературное наследие разных этносов нашей страны книга «Қазақстан халқы ертегілері» издается впервые на казахском языке совместно с представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана.

В сборник вошли всего 114 народных сказок 25 крупных этносов Казахстана: корейского, немецкого, чечено-ингушского, еврейского, греческого, мордовского, литовского, польского и других. Книга состоит из двух томов (для детей 4-7 и 8-11 лет) с общим тиражом 4 000 экземпляров (каждая часть по 2 000 экземпляров).

Для определения целевой аудитории и соответствия содержания данного сборника была проведена экспертиза в Национальной образовательной академии имени Ы. Алтынсарина.

Книги будут направлены в Министерства образования и науки, культуры и спорта для распределения в учреждениях дошкольного и среднего образования, а также в библиотеки страны.