Избыточный вес имеется у 20% семилетних детей в Казахстане - исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространенность ожирения среди детей в Европейском регионе ВОЗ, в который входит и Казахстан, остается высокой. Такие данные приводятся в новом докладе ВОЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В докладе отмечается, что избыточный вес и ожирение у детей негативно влияют на здоровье жителей всего Европейского региона ВОЗ и приводят к возникновению многих неинфекционных заболеваний (НИЗ) – от болезней сердечно-сосудистой системы до диабета и рака.

Европейское региональное бюро ВОЗ представило новый доклад, посвященный пятому раунду Инициативы по эпиднадзору за детским ожирением (COSI). В основе его выводов лежат новейшие данные, полученные в 33 странах в Европейском регионе ВОЗ за период с 2018 по 2020 годы. В общей сложности процедуре измерений подверглись почти 411 тысяч детей в возрасте 6–9 лет.

Согласно исследованию, в общей сложности избыточный вес, включая ожирение, имеется у 29% детей в возрасте 7–9 лет, проживающих в странах – участницах инициативы. Среди мальчиков распространенность этой патологии выше (31%), чем среди девочек (28%).

Данные доклада свидетельствуют о том, что каждый третий ребенок в странах региона по-прежнему имеет избыточный вес или ожирение.

В доклад включены данные по Казахстану.

В Казахстане в общей сложности избыточный вес (включая ожирение) имеется у 20% детей в возрасте 7 лет. Среди мальчиков распространенность этой патологии выше (24%), чем среди девочек (17%).

«Несмотря на внушительный процент детей с избыточным весом и ожирением, почти все дети (87%) в Казахстане играют на открытом воздухе не менее одного часа в день. 37% детей каждый день едят фрукты, а 33% – овощи. В стране запущены инициативы по ограничению рекламы вредных продуктов питания, намечено стремление продвигать акцизы на сахаросодержащие напитки на законодательном уровне, активное вовлечение ПМСП в решение проблемы – путем ведения и наблюдения детей с ожирением, а также внедрение программ правильного питания в дошкольных учреждениях и школах», - отметила казахстанский исследователь COSI - главный специалист отдела науки и профессионального образования Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Шынар Абдрахманова.

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