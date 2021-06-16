Избрать 75 сельских акимов планируется в Карагандинской области в 2021 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началась подготовка к первым в стране прямым выборам акимов. В регионе планируется избрать 75 сельских акимов – это порядка трети от их общего количества. Проголосовать смогут жители 149 населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новшества законодательства о выборах и оргмоменты обсудили на семинаре-совещании в областном акимате с участием представителя ЦИК.

«Большая работа предстоит с учётом новых требований выборного законодательства. В Карагандинской области 201 аким сельского уровня. На первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Необходимо обучить членов избирательных комиссий. Качественно отработать списки избирателей. Особое внимание уделить обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями. Подготовить всю необходимую инфраструктуру с учётом санитарно-карантинных требований. Самое главное – обеспечить прозрачность всего электорального процесса», – сказал аким области Женис Касымбек.

В 149 населённых пунктах, где будут выбирать акимов, проживают 134 тысячи человек.

По информации областной избирательной комиссии, в проведении прямых выборов сельских акимов будут задействованы 15 территориальных и 149 участковых избирательных комиссий.

«В Казахстане по поручению Главы государства происходит совершенствование избирательной системы. Прямые выборы сельских акимов дадут возможность гражданам полностью реализовать свои конституционные права. Наша задача – провести выборы качественно, на здоровой конкурентной основе. У нас создана хорошая материально-техническая база избирательных комиссий. В организации и проведении выборов по новому законодательству имеется ряд особенностей, поэтому мы сегодня проводим семинар-совещание. В дальнейшем обучение пройдут члены участковых и территориальных избирательных комиссий», – отметил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

Участники встречи смогли задать свои вопросы. На них ответила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Напомним, Президент Казахстана в своём Послании народу от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Сейчас главы городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов избираются косвенным методом: выборщиками являются депутаты местных маслихатов.

Касым-Жомарт Токаев 25 мая 2021 года подписал поправки к конституционному закону «О выборах в Казахстане».

В Карагандинской области впервые в пилотном режиме в 2001 году состоялись косвенные выборы акимов в селе Шахтёрское Нуринского района и Садовом сельском округе Осакаровского района. В 2006 году также косвенным методом были избраны акимы городов Приозёрск, Сатпаев, Темиртау, а также Актогайского, Каркаралинского и Нуринского районов.

В августе 2013 года прошли выборы акимов сельского уровня по всей области. С того момента 24 раза выбирали сельских акимов по 593 округам.