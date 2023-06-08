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Избраны сенаторы в состав Парламентской комиссии по мониторингу в области устойчивого развития РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
8 Июня 2023, 09:56
Избраны сенаторы в состав Парламентской комиссии по мониторингу в области устойчивого развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК избраны депутаты в состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Парламенте начата работа по созданию комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Основная цель этой комиссии – содействие эффективной реализации указанных целей и задач. Планируется, что в состав комиссии войдут по 9 депутатов от каждой палаты Парламента. В работе комиссии также будут принимать участие члены Правительства, представители международных организаций, общественных объединений, неправительственного сектора, эксперты и ученые. Согласно регламенту, палаты Парламента до совместного заседания должны определить кандидатуры депутатов, которые войдут в состав комиссии», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Сенаторы проголосовали за принятие резолюции об избрании депутатов в состав комиссии.


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