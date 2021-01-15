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Избраны председатели комитетов Мажилиса Парламента

15 Января 2021 13:34
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Избраны председатели комитетов Мажилиса Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе избраны председатели комитетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пленарного заседания Мажилиса седьмого созыва избраны председатели комитетов.

Так, комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента возглавил депутат фракции «Ак жол» Ерлан Барлыбаев.

«В соответствии с законодательством по парламентской оппозиции в Мажилисе председателем не менее одного комитета должен быть из парламентской оппозиции. Поэтому парламентская оппозиция может выдвигать свои кандидатуры на председателей. До сегодняшнего дня на пленарном заседании партии парламентского большинства проводили консультации. По совместному решению председатели Комитетов по аграрным вопросам и экологии и природопользованию будут избираться из парламентской оппозиции. Таким образом, комитет по аграрным вопросам на должность предлагаю Ерлана Барлыбаева от парламентской оппозиции. Он был депутатом шестого созыва, работал в сфере сельского хозяйства», - сказал председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

Председателем комитета по законодательству и судебно-правовой реформе избран Канат Мусин.

«Предлагаю в комитет по законодательству и судебно-правовой реформе кандидатуру депутата Каната Мусина. Вы его знаете, много лет проработал в этой сфере, в шестом созыве был председателем данного комитета, был членом комитета, имеет большой опыт. Поэтому я считаю правильным его кандидатуру», - отметил Н. Нигматулин.

Главой комитета по международным делам, обороне и безопасности стала Айгуль Куспан.

Председателем комитета по социально-культурному развитию стала Джамиля Нурманбетова.

Комитет по финансам и бюджету возглавил Марат Кусаинов, председателем комитета по экономической реформе и региональному развитию избран Альберт Рау.

«Предлагаю в комитет по экономической реформе и региональному развитию кандидатуру депутата Альберта Рау. Альберт Павлович много лет проработал на руководящих должностных в правительстве, был акимом Акмолинской области, депутатом прошлого созыва, имеет большой опыт и знания для управления этим комитетом», - отметил спикер Мажилиса.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию возглавил депутат Александр Милютин от фракции «Народной партии Казахстана».



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Акбота Кузекбай

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