Избран заместитель председателя и секретарь ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 сентября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В ходе заседания был произведен ряд назначений, передает МИА «Казинформ».

На заседании Центризбиркома Петров Константин Викторович переизбран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Секретарем Центризбиркома избрана член комиссии Щегорцова Анастасия Геннадьевна.

Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Мустафина Сабила Сапаровна продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

Согласно пункта 2 статьи 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» заместитель Председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии избираются на заседании ЦИК.

С текстом Постановления можно ознакомиться здесь.