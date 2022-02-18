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Избран президиум НПП «Атамекен»

18 Февраля 2022 12:30
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Избран президиум НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проходящем сегодня IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» избран состав президиума палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решение принято, поздравляю вас всех. Приложу все усилия для дальнейшего совершенствования работы Национальной палаты предпринимателей. Мы все будем работать совместно, вместе будем вносить изменения. Если мы объединимся, для нас не будет недостижимых высот», – сказал избранный на должность председателя президиума палаты глава Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов.

Согласно положению о президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», президиум Национальной палаты возглавляется его председателем, состоит из 52 членов, которые формируются из: трех представителей Правительства Республики Казахстан; шестнадцати депутатов Парламента Республики Казахстан и общественных деятелей Республики Казахстан; Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана; шестнадцати представителей аккредитованных республиканских межотраслевых, отраслевых ассоциаций (союзов), республиканских ассоциаций (союзов) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, а также саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности; шестнадцати председателей региональных советов.

При этом, представители Правительства Республики Казахстан в количестве трех человек назначаются и освобождаются Правительством Республики Казахстан. Председатель регионального совета по должности является членом президиума.

Решением Съезда избираются и освобождаются от должности члены президиума: председатель президиума из числа членов президиума; депутаты Парламента Республики Казахстан и общественные деятели Республики Казахстан; представители аккредитованных республиканских межотраслевых, отраслевых ассоциаций, республиканских ассоциаций (союзов) малого, среднего и крупного предпринимательства, а также саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности.

Срок полномочий избираемых членов Президиума составляет четыре года.

Состав президиума НПП «Атамекен» публикуется на официальном сайте палаты.

Напомним, правление НПП «Атамекен» во главе с председателем Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

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#Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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