Избран президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Азиатской Федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По информации НОК, на внеочередной Конференции Федерации борьбы экс-президент спортивной структуры Ерлан Кожасбай принял решение оставить свой пост и предложил кандидатуру Даулета Турлыханова. Единогласным решением участников Конференции Турлыханов был избран президентом федерации.
Отметим, ранее Турлыханов занимал пост вице-президента организации.
Напомним, Даулет Турлыханов является советским и казахстанский борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан. Кроме того, Даулет Турлыханов - чемпион мира 1989 и вице-чемпион мира 1993, чемпион Европы 1988 и Азии 1995, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.
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