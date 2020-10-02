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Избран председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана

Автор:  
Мирас Куандыков
2 Октября 2020, 19:45
Избран председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избран Мурат Камалов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

В ходе состоявшейся в Нукусе внеочередной восьмой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был избран секретариат сессии и утверждена повестка дня, а также образованы Совет старейшин и Счетная комиссия.

В частности, решением Совета старейшин на должность Председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана выдвинута кандидатура Мурата Каллибековича Камалова, чью кандидатуру также поддержал президент РУ.

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«Я знаком с Муратом Камаловым много лет. Прежде всего, это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа - это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова, и добьется улучшения жизни людей», - отметил глава Узбекистана.

Депутаты тайным голосованием избрали Мурата Камалова на должность Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В соответствии со статьей 80 Конституции Республики Каракалпакстан, Председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель Жокаргы Кенеса избирается этим же органом по согласованию с Президентом Республики Узбекистан из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий данного представительного органа.


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