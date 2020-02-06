Избран председатель Совета директоров «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня общим голосованием членов Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» его председателем избран Джон Дудас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

Напомним, что до недавнего времени председателем Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» являлся Премьер-Министр РК.

Согласно изменениям в Законе РК «О Фонде национального благосостояния» принятым в мае 2018 года, с 1 января 2020 года Премьер-Министр Республики Казахстан вышел из состава Совета директоров фонда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона «О Фонде национального благосостояния» председатель Совета директоров фонда избирается тайным голосованием из числа независимых директоров большинством голосов.

Эти нововведения соответствуют новой стратегии развития фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства, как собственника, от функций регулятора.

С 1 января этого года Совет директоров фонда состоит из 7 членов, 4 из которых – независимые директора Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев, Джон Дудас и Альпер Акдениз, а также помощник Президента Канат Бозумбаев, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель правления фонда Ахметжан Есимов.

Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является подданным Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия.

С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в Совет директоров АО «Самрук-Қазына» Джон работал независимым директором и председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а также являлся членом комитетов при Совете директоров АО «НАК «Казатомпром».