Избран Попечительский совет общественного фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Общественном фонде «Қазақстан халқына» избран Попечительский совет в новом составе. В состав Попечительского совета вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны, передает МИА «Казинформ».

В состав Попечительского совета вошли:

· ПЯ Юрий Владимирович – председатель КФ «University Medical Center», председатель Попечительского совета;

· САИН Аружан – уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие»;

· БАЙГАЛИЕВА Бахыт Мадениетовна - председатель, учредитель ОЮЛ «Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями»;

· ТАУКЕЛЕВА Саида Жанабилевна - руководитель, учредитель РОО «Общественный контроль и мониторинг»;

· АЛИЕВА Эльмира Айташевна - председатель ОФ «Help Today»;

· ЧИНКИСБАЕВА Лаззат Алтынбековна - исполнительный директор ОО «Менің Атамекенім»;

· ТРИФОНОВ Владислав Вячеславович - ОО «Жизнь без границ»;

· СМИРНОВА Ирина Владимировна - депутат Мажилиса Парламента РК, общественный деятель;

· СУЛЕЙМЕНОВА Роза Айтжановна - генеральный директор ТОО «САТР»;

· ЕРЖАН Алмаз - общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;

· ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич - директор Центра экономического анализа «Ракурс», экономист;

· ХУДАЙБЕРГЕНОВ Олжас Абдумаликович - старший партнер консалтинговой компании «Center for strategic initiatives»;

· БАЙТАСОВ Арманжан Мерекеевич - владелец «Tan Media Group», меценат;

· СУЛЕЙМЕНОВ Каирбек Шошанович -председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

На пост председателя Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына» избран Юрий Пя.

Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности Фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.

Общественный фонд «Қазақстан халқына» создан по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Представители бизнес-сообщества, меценаты и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОФ «Қазақстан халқына» по одному из следующих реквизитов:

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank».