Избран новый секретарь областного маслихата в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане избран новый секретарь областного маслихата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что сегодня в Усть-Каменогорске состоялась первая сессия областного маслихата VII созыва. В ходе сессии, депутаты избрали нового секретаря ВКО маслихата, им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность руководителя управления физической культуры и спорта области.

Глава региона Даниал Ахметов выразил благодарность прежнему депутатскому составу за плодотворную и активную совместную работу и особо отметил, что в новых условиях возрастает общеполитическая роль и ответственность маслихатов в целом.

«Необходимо усиливать межпартийное взаимодействие, добиваться слаженной работы всех фракций. Уверен, что все депутаты областного маслихата, независимо от партийной принадлежности, активно приступят к выполнению своих предвыборных программ и обещаний, данных избирателей», – отметил аким ВКО Д. Ахметов.

На заседании новоизбранный депутатский корпус также рассмотрел вопрос по образованию, избранию составов четырех постоянных комиссий. По словам председателя ВКО территориальной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, депутатский корпус областного уровня значительно обновлен. Среди них есть общественные деятели, руководители крупных предприятий, крестьянских хозяйств. 13 депутатов из прошлых созывов.

Отметим, что в регионе депутатские мандаты распределены между политическими партиями, получившие семь и более процентов голосов избирателей. Таким образом, у «Nur Otan» – 32 мандата, у Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и ДПК «Ак жол» по три мандата.

Фото: пресс-служба акима ВКО